Dormi male? Ecco i 5 segreti per un sonno sereno

Può capitare a tutti di andare a letto e non riuscire a riposarsi. Come dormire bene? Come essere certi che il sonno notturno non sia agitato? Tutto dipende, patologie momentanee a parte, dalla propria routine.

Dopo un’estenuante giornata di lavoro, dopo aver corso da un punto all’altro di Pescara, e oltre, per sbrigare commissioni affrontando file lunghissime e persone sgarbate, dopo che è capitato qualcosa di brutto tra le poche, anzi pochissime cose che si desiderano c’è quella di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.

Ma se non si riesce a dormire bene, allora la notte può diventare un incubo. Il risultato sarà quello di essere sempre stanchi, irritabili e mai veramente riposati. E allora cerchiamo di capire come fare, individuando prima le cause e poi mettendo in pratica i consigli per dormire meglio la notte.

Le possibili cause

Quando si dorme male è perché ci sono delle cause scatenanti che inibiscono il buon riposo e obbligano all’insonnia. Stress e continui pensieri sono i fattori principali e più riconosciuti, perché sono cause in cui è possibile scovare delle “colpe”. Ecco quali sono le più frequenti, che inducono a dormire male la notte:

mangiare male e pesante, in particolar modo la sera

ansia, pressione e, in genere, stress lavorativo

stress per spiacevoli situazioni emotive e familiari

eccesso di fumo, alcol e caffeina

ritmi sempre diversi

5 consigli per una buona dormita

Per riuscire a dormire bene non basta correggere una o più cause, ma è necessario cambiare le proprie abitudini, del tutto o parzialmente, integrando con queste attività che ora elencheremo.

fare sport, perché praticare esercizio fisico aiuta a svuotare la mente, alleggerire il corpo e permettergli di rinnovarsi svegliarsi sempre alla stessa ora, perché aiuta a creare una routine del sonno cambiare la dieta, perché migliorare la quantità ma soprattutto la qualità del cibo, migliora anche il riposo creare atmosfera, perché la penombra così come il buio favoriscono il sonno notturno scacciare via i pensieri negativi, perché liberare la mente favorisce la buona dormita e per farlo è consigliabile fare un bagno caldo, leggere un libro o guardare un film che rilassi

Dove comprare un buon materasso a Pescara