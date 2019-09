Quali cibi non far mangiare ai bambini? La lista dei peggiori

Quali sono i cibi da non far mangiare ai bambini? Quali sono gli alimenti che, seppure buoni e gustosi, sfiziosi e invitanti, sono da evitare o quantomeno limitare?

Quello che solitamente viene definito cibo spazzatura è proprio ciò che non dobbiamo dare ai più piccoli. Il punto non è privarli di qualcosa di goloso, ma di prevenire alcuni seri problemi di salute, come le malattie cardiovascolari o l’obesità infantile che, stando agli ultimi dati, è in netta salita.

Non si tratta, quindi, di punirli ma di aiutarli a vivere una vita più sana ed equilibrata. Sì, lo sgarro è ovviamente concesso, purché di sgarro si tratti, non di una vera e propria routine.

Gli 8 cibi da evitare/limitare