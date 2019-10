"Carovana della salute" a Pescara, test medici gratuiti in piazza dell'associazione Allegrino

Test medici gratuiti dell'associazione "Domenico Allegrino" onlus sabato 12 ottobre in piazza Salotto a Pescara nell'ambito della "Carovana della salute. Il benessere arriva in città".

L'iniziativa è organizzata dalla Federazione nazionale, regionale e provinciale pensionati della Cisl.

I test gratuiti e la consulenza psicologica saranno eseguiti per prevenire la malattia di Alzheimer e la demenza senile.

L'appuntamento è in piazza Salotto, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Grazie alle associazioni e ai medici che prenderanno parte alla manifestazione, sarà possibile, per un’intera giornata, ricevere informazioni su un corretto e salutare stile di vita e sull’importanza della prevenzione nel contrasto alle patologie legate alla terza e quarta età.

Questo quanto spiega la presidente dell'associazione, Antonella Allegrino:

«La nostra associazione si occupa da oltre 13 anni di longevità attiva con numerose iniziative e progetti. In primo luogo, la prevenzione sanitaria che attua nel Poliambulario "Domenico Allegrino" di via Alento, dove viene garantita assistenza gratuita a persone indigenti, tra cui molti anziani, che non possono permettersi consulenze sanitarie a pagamento. Nella struttura sono forniti visite di cardiologia ed esami strumentali quali ecografie, ecocolordoppler, elettrocardiogramma, audiometria e holter pressorio, ma anche controlli in diverse branche della Medicina. Proseguendo la strada intrapresa, stiamo attuando percorsi di prevenzione con screening gratuiti per valutare la presenza di patologie dementigene e rallentare il più possibile il decadimento delle abilità cognitive e psico-fisiche. Porteremo l’esperienza maturata nel campo della longevità attiva a piazza Salotto, in collaborazione con la Fnp, per fare prevenzione e garantire controlli e test gratuiti a coloro che lo richiederanno».