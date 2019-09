Come combattere i segni del tempo: consulenze gratuite a Pescara

Come combattere i segni del tempo? Ogni persona deve individuare le proprie problematiche e pecche per poterle risolvere. Utili in tal senso i consigli dei consulenti della Campagna Antiaging 360°, che dal 9 al 22 settembre offriranno gratuitamente consigli a tutti coloro che vorranno sottoporsi a un attento esame in farmacia.

Oltre a tenere conto delle proprie abitudini, cambiando la routine nel modo giusto e adatto per la salute e la propria bellezza, gli esperti consiglieranno anche quali prodotti usare, scegliendo con attenzione l’antiage giusto.

Non solo consigli e suggerimenti ma anche un modo per sensibilizzare, affrontando le tematiche quali il legame tra invecchiamento ed esposizione al sole e l'importanza della fotoprotezione non solo in vacanza ma anche in città e durante tutti i mesi dell'anno.

Sono numerosi i fattori che contribuiscono alla comparsa dei segni dell’invecchiamento: non solo l’inevitabile trascorrere degli anni, ma anche l’inquinamento, la fotoesposizione, lo stile di vita, l’alimentazione scorretta e molto altro ancora

spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle Farmacie Specializzate.

Nel corso delle due settimane dedicate alla prevenzione e al rallentamento dei segni del tempo, tutti potranno ricevere suggerimenti e consigli gratuitamente nelle farmacie aderenti.

Di seguito l’elenco delle farmacie aderenti all'iniziativa in provincia di Pescara: