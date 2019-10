Ospedale, presentato l’apparecchio donato dall'Ail che combatte i tumori del sangue [FOTO]

È stato presentato questa mattina, mercoledì 30 ottobre, nell'ospedale di Pescara l'apparecchio che combatte i tumori del sangue (CliniMACS Prodigy).

A donare questo importante strumento all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Istituto Tessuti e Bio-Banche” con annessa Cell Factory è stata la sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell'Ail (associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma).

All’evento hanno partecipato il presidente della onlus Ail, Domenico Cappuccilli, il sindaco Carlo Masci, l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl facente funzione Antonio Caponetti e l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio.

«La Cell Factory di Pescara è già operativa nello sviluppo di nuove terapie cellulari per uso trapiantologico, mediante uno strumento Prodigy, totalmente automatico del tutto simile a quello che verrà donato», spiega la Di Nisio, «questa nuova apparecchiatura consentirà, dopo un periodo di ricerca e sviluppo, di produrre nuovi prodotti medicinali di terapie avanzate per la cura di malattie onco-ematologche:

In particolare nell’ambito dei nuovi trattamenti cellulari con metodologia Car-T, potrà essere in grado di produrre tali trattamenti a costi significativamente ridotti rispetto a quelli dell’industria farmaceutica e permetterà ai ricercatori di velocizzare il passaggio dallo studio alla produzione delle cellule manipolate, con protocolli sempre nuovi ed effetti positivi sui malati».