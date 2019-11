Sport per dimagrire: i migliori per tornare in forma velocemente

Bruciare molte calorie e tonificare i muscoli serve per ritrovare la forma, ma quali sono gli sport per dimagrire velocemente? Quali garantiscono risultati migliori e duraturi?

Partiamo da un presupposto: fare sport è sempre utile, non solo per perdere qualche chilo e rientrare nei vecchi e amatissimi jeans, ma soprattutto per stare bene dall’interno all’esterno.

Per poter perdere peso non basta praticarne uno, bisogna scegliere quelli giusti e ricordarsi sempre di accompagnare il proprio stile di vita a una sana e bilanciata dieta alimentare. Non siate mai drastici!

Vediamo quali sono le 4 attività sportive per ritrovare velocemente la linea e sentirsi al top.

La camminata

Non c’è niente di più normale, e al contempo proficuo, di una bella camminata. Attenzione, non si tratta di fare due passi per le vie del centro di Pescara a guardare vetrine e ordinare un caffè – accompagnato magari da un dolcino – ma di farlo a passo svelto e deciso. Ecco perché dovete vestirvi comodi, così da sostenere perfettamente il ritmo. Detto ciò, potete farla dove credete e volete, anche in centro o magari su lungomare, purché non vi fermiate; in alternativa, anche su un tapis roulant.

La bicicletta

Andare in bici a Pescara, oltre che comodo, è sempre più di moda. Fate diventare questa pratica una vera e propria attività fisica, concedendovi del tempo quotidianamente per pedalare con grinta. Se non volete pedalare in giro, fatelo in palestra, praticando spinning, oppure a casa a bordo della vostra fidata cyclette.

La corsa

È probabilmente una delle attività sportive più proficue, per quanto riguarda la perdita di peso, e aiuta anche a scaricarsi dopo una giornata pesante. Si può praticare dove volete, anche in salita se il vostro livello è abbastanza buono, oppure sul tapis roulant. È bene ricordare che ci sono tanti posti dove correre a Pescara, quindi se ne avete voglia, fatelo all’aperto.

Il salto della corda

È probabilmente l’esercizio fisico che garantisce maggiori risultati: il salto della corda. Per farlo basta stare fermi sul post e munirsi di una corda da far roteare sotto le gambe mentre si salta. Oltre a farvi perdere molto peso, bruciando una quantità imponente di calorie (ed energie), aiuterà la vostra coordinazione potenziando anche la resistenza.