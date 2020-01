IlPescara ti porta a Campo Felice: skipass in offerta per i nostri lettori

Campo Felice, da qualsiasi parte lo si guardi, soddisfa chi alla "passione del bianco" non sa proprio rinunciare! IlPescara pensa ai propri lettori e vi propone gli skipass per Campo Felice 2020 in offerta sul nostro shop.

A pochi passi dalla nostra città, tutti gli appassionati di sport ad alta quota, potranno concedersi relax e divertimento sulle piste innevate della stazione sciistica di Campo Felice. È una delle più amate e frequentate della nostra zona, dotata di impianti di innevamento programmato e con cime alte più di duemila metri.

A proposito di impianti, Campo Felice ne vanta uno di ultima generazione ad automazione integrale, dotato di 380 cannoni, in grado di innevare oltre 35 km di discese, una tecnologia d'avanguardia che assicura la massima produzione di neve, anche alle temperature marginali, e l'utilizzazione di tutte le ore di freddo, 40 sonde di rilevamento termico dialogano costantemente con il computer che, al verificarsi delle condizioni idonee, dispone la messa in funzione dei 380 cannoni dislocati lungo le piste.

Si può praticare sport in tutte le condizioni, anche in caso di nebbia, perché le piste confluiscono in un ampio plateau.

Gli impianti di risalita garantiscono con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia per una portata complessiva di 23.000 persone l'ora, un accesso pratico e veloce alle piste.

In più ci sono tanti spazi, attività, corsi e altro ancora per i bambini.

A tutto ciò si aggiungono ristoranti, locali di ritrovo, alberghi, negozi per lo shopping e per le attrezzature tecniche.

