Dove correre a Pescara? I migliori posti per fare jogging all’aria aperta

La nostra città offre tanti spazi belli e tra questi ci sono sicuramente dei posti dove correre a Pescara. Se avete intenzione di fare jogging all’aria aperta, quindi senza andare in palestra, potreste valutare le nostre opzioni per allenarsi nelle migliori location più adatte situate nella nostra splendida città.

Vediamo quali sono i posti dove correre all’aperto a Pescara per allenarsi, tornare in forma anche in vista dell’estate e della prova costume!

Nella pineta Dannunziana

Un grande classico per chi ama correre ma non sul tapis roulant è la pineta Dannunziana. Qui troverete il Percorso Vita che non solo vi permette di fare jogging ma anche di effettuare esercizi a corpo libero usufruendo degli attrezzi esistenti, anche se non in perfette condizioni.

Nei parchi di Pescara

A proposito di polmoni verdi in città, si può esercitarsi alla corsa nei parchi cittadini, come parco ex caserma Cocco. In alternativa sono ottimi anche gli spazi offerti in Villa Sabucchi e Villa de Riseis.

Lungo la Strada Parco

Un altro percorso molto lungo dove i corridori si allenano quotidianamente a ogni ora del giorno e della sera la Strada Parco offre tutto ciò di cui avete bisogno: un tratto semplice e senza difficoltà e ostacoli adatto a tutti.

Sul lungomare

Volete mettere una bella corsa vicino al mare, respirando aria d’estate anche durante le giornate più fresche? Il lungomare di Pescara è certamente una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di un posto dove fare jogging. Il percorso è lungo, lineare e in piano, quindi potrete allenare la resistenza senza incappare in antipatici intralci. Inoltre potete aggiungere a questo percorso un po’ di sforzo correndo in salita e in discesa sul Ponte del Mare.

E se vi piace proprio l’aria di mare, allora abbandonate il percorso sul lungomare per preferire una corsetta sul bagnasciuga!

