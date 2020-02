La cyclette è (ancora) il miglior attrezzo casalingo per la remise en forme

La cyclette è una bicicletta sui cui pedalare senza spostarsi ed è considerato uno dei migliori e più pratici attrezzi per ritornare in forma. I patiti del fitness, ma anche coloro che non sono dei veri e propri gym addicted, presto o tardi finiscono per montare in sella, scegliere l’intensità e spingere i piedi sui pedali.

È stato uno degli attrezzi che ha segnato i decenni scorsi e che in tanti hanno acquistato, per poterlo sfruttare in casa. Ne esistono diverse, alcune estremamente compatte e richiudili, così anche chi ha problemi di spazio, potrà comunque comprarla.

State pensando che potrebbe essere un buon acquisto? Sicuramente i vantaggi sono molti e i benefici fisici, per la salute e per la silhouette, sono molteplici.

Cyclette, alleata della schiena

Fare attività fisica con la cyclette è un buon modo per prendersi cura dei muscoli della schiena. In passato si è erroneamente pensato che la cyclette potesse essere dannosa per collo e cervicale, causando di conseguenza dolore alla schiena, vista la posizione a cui costringe chi la usa. In verità dipende tutto dalla postura: se sbagliata, è quest’ultima a creare dolore, non la cyclette. Motivo per cui bisogna prestare attenzione alla posizione del sellino, per far sì che la gamba risulti perfettamente distesa nell’atto della pedalata. Quest’ultima aiuterà a rafforzare la zona lombare, che risulta fondamentale se normalmente si lavora tante ore davanti al PC o seduti ad una scrivania.

Lavoro aerobico

I movimenti che si fanno sulla cyclette sono di tipo aerobico, perfetti per rinforzare il muscolo più importante: il cuore. Infatti, oltre ad allenare il corpo e a donare tonicità, la cyclette aiuta a ridurre la pressione arteriosa, migliorando il benessere generale. Per tenere sotto controllo i battiti, è necessario scegliere una cyclette con cardio frequenzimetro, utile a monitorare i progressi e a non strafare.

Contro il grasso localizzato

Nulla più della cyclette aiuta a tonificare glutei, gambe e addome, combattendo adiposità localizzate e fastidiosi cuscinetti di cellulite. Se fatto con costanza, l’esercizio fisico aiuta a smaltire il grasso accumulato sui fianchi e sulla pancia, grazie alla contrazione che gli addominali fanno spontaneamente durante l’esercizio. Per un’azione tonificante, conviene pedalare sulla cyclette almeno quattro volte a settimana per un minimo di un’ora, ma all’inizio bisogna procedere a piccole dosi!

La cyclette si rivela un ottimo alleato anche per chi desidera perdere qualche chilo di troppo. Basti pensare che mezz’ora di allenamento intenso equivale a ben 245 Kcal bruciate. Per rendere il tutto più piacevole, si può prepara una playlist ispirazionale, oppure posizionare un tablet sul manubrio, attraverso appositi sostegni per vedere, ad esempio, la serie tv preferita. Il tempo passerà in un attimo.

Azione terapeutica per le articolazioni

La cyclette è perfetta anche per regolare il movimento e recuperare le normali funzioni di articolazioni, tendini e muscoli. Infatti, lo sforzo che si impiega nell’esercizio con la cyclette non è mai eccessivo, perché il peso del corpo è supportato dal sellino. Per questo motivo, la cyclette è l'attrezzo perfetto anche per chi è in forte sovrappeso, poiché in questo modo le articolazioni non subiscono uno stress eccessivo.

Il consiglio, quindi, è cercare di recuperare la vecchia cyclette da soffitta o acquistarne una nuova nei negozi sportivi di Pescara, per iniziare a rimettersi in forma.