Scrub corpo per una pelle pronta ad abbronzarsi: 4 ricette da fare a casa

Lo scrub corpo è un trattamento esfoliante che, attraverso l’azione meccanica di sfregamento, elimina le cellule morte e permette all’epidermide di rigenerarsi e tornare a essere bellissima e luminosa. Prima dell’estate è molto utile per permettere alla pelle di abbronzarsi ma anche per ricevere trattamenti idratanti ed emollienti.

In casa è possibile realizzare, seguendo delle ricette, degli scrub corpo fai da te con ingredienti naturali, che si trovano generalmente nelle dispense di tutti gli italiani, come caffè e miele.

Una volta preparato il composto, è necessario sapere che lo scrub corpo va fatto una volta la settimana.

Scrub al caffè

Lo scrub corpo al caffè è uno dei migliori contro la cellulite, perché i microgranuli della moka vanno a esfoliare in profondità favorendo la rigenerazione cellulare e la circolazione. L’occorrente:

la posa di una moka

2/3 cucchiai di olio

1/2 cucchiai di zucchero

Mescolate bene tutti gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo e denso. Applicate la crema al caffè sulle zone critiche e sulla pelle asciutta. Dopo procedete con il risciacquo.

Scrub al kiwi

Lo scrub al kiwi è utile per combattere gli inestetismi della cellulite. Servono:

la polpa di 4 kiwi

un cucchiaio di olio extravergine di oliva

un po' di succo di limone

un cucchiaio di sale grosso

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola per farli amalgamare bene. Applicate lo scrub sulle gambe con movimenti circolari, insistendo sulle zone più critiche. Lasciate agire per qualche minuto e risciacquate abbondantemente con acqua.

Scrub corpo al miele

Lo scrub al miele è l’ideale per raggiungere il livello massimo di idratazione. Ingredienti

un cucchiaio di miele

un cucchiaino di olio extravergine di oliva

succo di mezzo limone

4/5 cucchiai di zucchero

Mescolate energicamente tutti gli ingredienti e applicate il composto ottenuto in modo uniforme; vi consigliamo di effettuare questo scrub sotto la doccia per una maggiore idratazione.

Scrub corpo fai da te al cacao

Lo scrub al cacao è un ottimo trattamento addolcente e nutriente. Occorrono:

4/5 cucchiai di cacao amaro

1 cucchiaio di miele

4/5 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola e, una volta ottenuto un composto omogeneo, massaggiate una piccola quantità di prodotto sul corpo con movimenti circolari. Il risultato sarà una pelle morbida, idratata e super liscia.