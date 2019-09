Rinofiller: come rifarsi il naso senza chirurgia e dove a Pescara

Una delle ultime novità in fatto di trattamenti estetici è il rinofiller, un modo per rifarsi il naso ma senza ricorrere alla chirurgia. Chi vuole correggere un difetto sul proprio viso, non dovrà per forza optare per la rinoplastica, ma avrà la possibilità di scegliere qualcosa di meno invasivo, tuttavia non definitivo.

Cos’è il rinofiller

Il rinofiller è un trattamento estetico che fa uso dei filler della medicina estetica per dare grazia e gentilezza al naso. Grazie a questo metodo è possibile modificare il profilo del proprio naso. Infatti le iniezioni di filler servono a dare volume e creare armonia, ma tutto ciò non farà apparire il naso più grande.

Il rinofiller, infatti, è particolarmente consigliato per correggere le gobbe, alzare la punta del naso e, in genere, per dare giustizia alle aree irregolari. Non è adatto, invece, per i nasi troppo grandi, per setto nasale deviato e se si hanno problemi respiratori.

Riassumendo, il rinofiller è utile in caso di:

correzione di gobbe poco pronunciate

naso infossato

difetti del dorso o della punta della narice

uniformazione della piramide nasale

riempimento di avallamenti

ritocchi finali dopo una rinoplastica

Come si effettua il rinofiller?

Il rinofiller consiste in una o una serie di iniezioni. Non richiede anestesia, è indolore, di effettua in ambulatorio e il tutto dura all’incirca 15 minuti. Al termine, si può tornare liberamente alla vita di sempre.

Durata del rinofiller

Come tutti i filler, anche il rinofiller non dura in eterno. Il suo effetto va dai 9 ai 12 mesi. Per mantenere più a lungo un naso bello e dal profilo impeccabile, si può liberamente ripetere nel tempo l’iniezione.

Quanto costa?

Il costo è relativamente basso: si va dai 250 ai 500 euro.

Effetti collaterali

Uno degli effetti collaterali del post-filler è il gonfiore e la presenza di qualche piccolo livido. Tuttavia sono piuttosto rari. Ancor più rari sono reazioni allergiche e sanguinamento dal naso.

Dove fare il rinofiller a Pescara e dintorni

Ecco alcuni contatti utili, se state pensando di fare una seduta di rinofiller a Pescara: