Tutti i metodi di depilazione che dovreste conoscere

Bye bye peli! Si può dire addio una volta per tutte agli antipatici peletti, ma solo ricorrendo ai metodi di depilazione più adatti, duraturi e possibilmente indolori. È importante capire quale scegliere, cominciando a distinguere tra depilazione ed epilazione, due modi per ottenere, almeno a stretto giro, il medesimo risultato.

Insomma, cerchiamo di fare chiarezza e scopriamo quali sono i metodi migliori per una pelle liscia più a lungo!

Differenza tra depilazione e epilazione

La depilazione rimuove i peli dal punto in cui emergono dalla pelle. È meno dolorosa ma decisamente superficiale, quindi ha un risultato poco duraturo.

Al contrario, l’epilazione elimina i peli dalla radice, è più duratura ma può essere poco tollerata o considerata persino dolorosa.

Per scegliere la tecnica migliore bisogna prendere in considerazione il risultato che si vuole ottenere e la propria soglia di dolore. È indubbiamente importante considerare anche il tipo di pelle e di pelo da trattare.

Rasoio

Si tratta di un metodo di depilazione, economico e per niente doloroso, a patto che non ci siano ferite aperte e di non farvi male con le vostre stesse mani. Siate delicati, fate scorrere la lama sulla pelle possibilmente insaponata o ricoperta di apposita schiuma, un po’ come farsi la barba insomma. I peli andranno via, anche la pelle morta sarà rimossa, ma nel giro di pochi giorni i peli torneranno a farvi visita.

Crema depilatoria

Va leggermente più in fondo del rasoio, ma si tratta comunque di una tecnica di depilazione. La crema depilatoria la potete acquistare in tutti i supermercati, nei negozi per la cura della persona e online. Si applica sulla parte da trattare, si lascia in posa secondo le istruzioni, si rimuove con una spatolina in dotazione e poi si risciacqua la zona. La pelle sarà liscissima! Rispetto al rasoio garantisce un risultato più durevole, ma non troppo.

Ceretta

La ceretta è il metodo più famoso di epilazione. Si può fare a freddo e, solitamente, a caldo. Nella prima alternativa si utilizzano strisce già pronte, che potete reperire in negozio. La cera a caldo, invece, sfrutta proprio il calore del prodotto che, una volta steso sulla pelle, non solo si attaccherà al pelo tirandolo fuori dalla radice, ma aprirà il poro affinché la fuoriuscita sia più semplice e pratica. Chi ha problemi di ricrescita veloce dei peli, deve preferire questa tecnica, che tuttavia è sconsigliata se avete capillari fragili. Potete sperimentare la ceretta fai da te, meglio se con un rullo, che è più pratico, ma se siete brave, osate con pentolino e spatola!

Epilatore elettrico

Praticamente tante pinzette che girano velocemente, catturano quanti più peli possibili e li tirano via. C’è chi ritiene che l’epilatore elettrico, con i suoi dischi rotanti, sia pratico, rapido e indolore, chi invece proprio non lo sopporta.

Luce pulsata

Si tratta di un metodo di epilazione definitiva, utilizzata inizialmente solo dai professionisti, ma da qualche tempo l’apparecchio è alla portata di tutti. La luce pulsata è indicata per chi ha peli scuri.

Laser

Al momento è considerato uno dei migliori metodi di epilazione definitiva. Si prepara la zona con un gel, si prende la “pistola” e la si passa delicatamente sulla zona da trattare. Si avvertirà un senso di calore, forse del pizzicore, ma ciò vuol dire che i peli stanno cedendo e non ricresceranno più. Fatte le sedute necessarie e consigliate, non vedrete più un pelo in vita vostra!

Filo arabo

Ecco un metodo alternativo per rimuovere i peli, antichissimo e oltremodo efficace. In pratica, con dei rapidi e precisi movimenti e con un filo di cotone, si catturano i peli e si strappano via. Può sembrare doloroso ma di fatto non lo è poi di più di altre tecniche. Da considerare che non ha alcuna controindicazione, ma usare il filo orientale fai da te è oltremodo difficile.

Sognate una pelle liscissima e questi metodi fai da te non vi hanno convinto? A Pescara ci sono tanti centri estetici specializzati in tecniche di epilazione definitiva. Andate e fatevi effettuare una valutazione, così saprete come agire!