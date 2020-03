Coronavirus: stop alle escort, i pescaresi preferiscono stare a casa da soli

Non è la provincia abruzzese con meno richieste, ma i cittadini di Pescara e provincia ai tempi del Coronavirus preferiscono rinunciare alle escort e stare in casa da soli.

Questo è quanto emerge dall’ultima analisi condotta da Escort Advisor, che mostra l’effetto che i decreti governativi hanno avuto sul lavoro delle sex workers.

A Pescara è stata registrata una diminuzione delle richieste del sesso a pagamento pari a -8,30%. Tuttavia, la nostra provincia è quella che registra il calo minore. Chieti si conferma la più casta (-30,47%), seguita da Teramo (-29,57%) e L’Aquila (-27,18%).

Durante il mese di febbraio, sono stati pubblicati in Italia sui vari siti dedicati circa 12.500 annunci di escort ogni giorno, perfettamente in media con il volume stagionale. A partire dall’8 marzo, quando è stata emanata la prima versione del Dpcm, si è registrato un drastico calo pari al -32%. Una media di 8.500 annunci al giorno, fino ad arrivare un minimo di 6.500 registrato il 13 marzo scorso, il più basso toccato dal settore negli ultimi anni.

La regione più colpita dal calo di presenze è la Sardegna (-56%), seguita da Lombardia (-51%) e dall’Abruzzo (-45%).

Spiega Mike Morra, CEO del primo sito di recensioni di escort in Europa:

In questo collasso del numero di annunci su internet, in controtendenza, su Escort Advisor sono visibili 62.784 profili di escort con recensioni. Il sito infatti non è un semplice contenitore di annunci come gli altri ma un database aggiornato quotidianamente da un motore di ricerca. Si possono trovare tutti i numeri di telefono di escort pubblicizzati sui principali siti, ma con in più le recensioni e la data dell’ultima pubblicità rilevata, che diventa particolarmente importante in un momento così particolare. Il profilo infatti, così come la recensione, non è un annuncio, ma serve per comunicare e gestire la propria reputazione online. Come su TripAdvisor per un ristorante: mentre su un sito di annunci si può spegnere la pubblicità, come un ristorante può fare su Google se è chiuso, non è possibile spegnere le recensioni su Tripadvisor durante il giorno di chiusura, sarebbe anzi un controsenso, magari il possibile cliente si informa e sceglie proprio quel giorno e questo vanifica tutta la pubblicità precedente.

Racconta Francesca, escort di Milano:

Appena ho capito della gravità della situazione non ho esitato a avvisare i miei clienti attraverso il mio profilo che non avrei ricevuto più nessuno fino al passare del blocco totale che stiamo vivendo. Io resto a casa (e pure voi dovreste!). Così io e molte delle mie colleghe abbiamo deciso di sospendere l’attività come tutti per seguire la legge e non favorire la diffusione del virus. La cosa particolare è che alcuni dei miei clienti mi hanno contattata anche solo per cercare compagnia al telefono. Ora mi sto attivando per fare delle chat e delle videochiamate erotiche: alcuni mi chiedono di vedermi mentre mi “prendo cura di me”, mentre mi spoglio, altri vogliono davvero solo parlare perché da soli, altri ancora chiedono foto. Mi ha fatto molto ridere quello che mi ha chiamato con la doccia accesa bisbigliando...era chiuso in bagno e fingeva di lavarsi per non farsi beccare dalla moglie!

Escort Advisor, per andare incontro a questa esigenza di utenti ed escort, ha deciso di evidenziare le sex workers che erogano questo servizio con un’apposita icona, posta sul profilo delle stesse che hanno deciso di mantenerlo attivo proprio per continuare a comunicare con i propri clienti.

Inoltre da domani, 17 marzo, Escort Advisor lancerà sul proprio sito un’iniziativa editoriale: una sorta di “Decamerone”, un contenitore che sarà attivo per raccontare come vivono la vita ed il sesso gli utenti in questo momento particolare. Anche le professioniste del sesso a pagamento diranno la loro su come si sono adattate a questa situazione.

L’invito a partecipare è esteso a tutti, scrivendo a racconta@escort-advisor.com. L’unica regola da seguire è come si sta vivendo il sesso in questo periodo difficile.