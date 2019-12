Look di Capodanno 2020: 4 abiti per 4 stili diversi

Come vestirsi a Capodanno 2020? Questa è una delle domande più ricorrenti in queste ore ed è importante, soprattutto per chi durante la notte di San Silvestro partecipa a un party esclusivo, riuscire a trovare il look giusto.

Per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno vi suggeriamo 4 idee di stile, così ognuna potrà trovare il vestito perfetto per Capodanno.

Il tubino nero, un grande classico

Un tubino nero e si va a conquistare il mondo. O, almeno, il nuovo anno. Per chi non vuole sbagliare e andare sul sicuro, il classico little black dress è ciò che serve per apparire al top. Attenzione, però, non scegliere un modello troppo austero e da lavoro, piuttosto puntate su qualcosa di audace (ma non troppo). Scollato è l’ideale e soprattutto fittato, quindi capace di seguire e delineare bene le curve del corpo, esaltando i punti forti.

Ecco il modello di Grace Karin, su Amazon.it a 25,98€

Glitter su glitter: l’abito scintillante

Per apparire al top e dare luce al proprio look è meglio scegliere un vestito glitterato. Già, ma quale? Qualcosa che sia completamente ricoperto di polvere scintillante, che abbia una linea deliziosa e femminile, magari abbellito da una scollatura e uno spacco intrigante.

Vi presentiamo il modello di Aleumdr, su Amazon.it a 30,99€

Metallic: per essere abbaglianti

Scintillante quanto basta per farsi notare senza eccedere: l’outfit metallizzato è ciò che serve per queste festività.

Il vestito al ginocchio con drappeggio platino di find. lo potete comprare su Amazon.it a 45,00€

Mini è meglio: il vestito corto ma elegante

Infine concludiamo con un vestito elegante ma molto corto e con spalle scoperte. Ha un look decisamente raffinato ma è pensato soprattutto per le più giovani.

Il minidress nero di Truth & Fable lo trovate su Amazon.it a partire da 16,50€