L’emergenza Coronavirus ha modificato le abitudini di molti, da quelle alimentare alle esigenze lavorative. Ha toccato anche altri aspetti e, soprattutto per il ritorno a una vita “normale” spesso ci si chiede: come truccarsi con la mascherina?

Anche se può apparire un tema frivolo, in tanti si sono posti il quesito, perché la mascherina oltre a possibili irritazioni, si sporca facilmente per via del fondotinta, del rossetto o altri prodotti coprenti.

Basta seguire alcuni accorgimenti beauty per riuscire a realizzare un semplice make up da mascherina, che sarà incentrato soprattutto sugli occhi ma non dimenticherà le altre parti del viso.

Trucco viso con mascherina

Il fondotinta, se è irrinunciabile, si può usare a patto che sia dalla texture leggera e no transfer. Applicare una cipria (o una terra) servirà a far durare più a lungo la base.

È sempre importante idratare bene la pelle e proteggerla con un buon fattore di protezione solare (spf). In questo caso possono essere utili le BB cream.

Trucco occhi con mascherina

Il trucco occhi è certamente quello che ha subito meno modifiche, ma visto che è il solo che si vede davvero bene, nonostante la mascherina, bisogna scegliere con attenzione i colori giusti per esaltare lo sguardo.

I 3 prodotti must have per un trucco occhi perfetto sono un ottimo mascara, una palette di ombretti neutri e un eyeliner nero, il tutto obbligatoriamente waterproof, soprattutto in caso di occhiali.

Bisogna sempre ricordare di scolpire e definire le sopracciglia, possibilmente con una matita, una pomade o, se non c’è bisogno di riempire ulteriormente, basta un gel trasparente per fissare.

Make up labbra

Non è necessario rinunciare al rossetto, però è bene preferire una tinta labbra che si stabilizzi e sia realmente no transfer. In alternativa, ricordate sempre di idratare le labbra con un balsamo.

Il consiglio in più

Ricordati sempre di lavarti le mani spesso e prima di qualsiasi contatto con il viso. Inoltre, non sottovalutare l'importanza di avere strumenti puliti, assicurandoti di lavare i pennelli e le spugne dopo ogni utilizzo con sapone e acqua calda e provando quelle soluzioni alcoliche specifiche per l'igiene dei trucchi, come matite e ombretti.

