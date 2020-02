Unghie fragili? 3 consigli per avere mani sempre bellissime

Le mani sono il biglietto da visita di ogni persona, ma avere unghie fragili può rovinare la propria presentazione. In questo caso è doveroso agire e capire come rinforzarle ma anche quali sono gli errori da evitare o da limitare, per far sì che questa parte del corpo sia sempre bellissima.

Se le unghie si sfaldano e si rompono, spesso dipende dal proprio stato di salute, senza dimenticare la corretta idratazione. Motivo per cui conviene sempre bere molta acqua al giorno, almeno i 2 litri solitamente richiesti dall’organismo quotidianamente.

1.Non sottoporsi a troppi trattamenti invasivi

Tante sono le persone che si sottopongono a trattamenti di nail art che, a lungo andare e soprattutto se non eseguiti da professionisti, possono indebolire le unghie, dunque rovinarle. Anche smalto e solvente possono stremare le unghie. Per evitare che diventino troppo fragili, conviene concedersi una pausa ogni tanto, così da permettere a questa parte del corpo di riprendere fiato. In questo periodo converrà applicare nutrienti e curativi, per velocizzare la ripresa o semplicemente per rinforzarle.

2.Proteggere le mani dalle sostanze chimiche

Per avere unghie forti e sane è importante anche cercare di evitare il contatto ripetuto con le sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia. Tra questi ci sono il sapone per i piatti o i vari detersivi. Inoltre è opportuno evitare i piccoli traumi che possono derivare dall'utilizzo di coltelli o oggetti taglienti, che possono essere motivo di indebolimento delle unghie. I guanti da cucina rappresentano la soluzione. In commercio se ne trovano moltissimi, da quelli anti-taglio ai modelli in gomma per lavare i piatti o da forno, per evitare scottature. Inoltre, i guanti sono utili anche per preservare la durata dello smalto.

3.Idratare e nutrire le unghie (e le mani)

Per idratare a fondo le unghie ed evitare rotture e sfaldamenti è importante utilizzare quotidianamente prodotti specifici, come una crema idratante per unghie e mani o un olio nutriente da applicare solo su unghie e cuticole. Anche i trattamenti curativi e rinforzanti sotto forma di smalto sono molto utili, perché possono essere facilmente applicati come base pre-smalto o da soli, rendendo l'unghia lucida e sana. Inoltre, è consigliabile ricorrere saltuariamente a delle maschere specifiche per le mani, così da massimizzare l'effetto idratante.