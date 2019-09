Tutti i passaggi per eliminare i pidocchi dai bambini

Chi crede che sia colpa di una scarsa igiene personale, è in errore. I bambini che contraggono i pidocchi non sono sporchi ma semplicemente aggrediti da questi parassiti, che proliferano soprattutto in determinati ambienti, spazi chiusi come scuole, oratori e ludoteche. E allora, come eliminare i pidocchi? Abbiamo realizzato una piccola guida per aiutare gli adulti, in particolar modo i genitori, a rimuovere questi esserini, evitando a loro volta di esserne vittime.

Ricordiamo che i pidocchi attaccano principalmente bambini dai 3 agli 11 anni. Si diffondono velocemente ma non c’è modo di prevenirli. I pidocchi vivono solo sul corpo di altre persone, altrimenti morirebbero.

Come riconoscere l’infestazione dei pidocchi, o pediculosi

I sintomi per riconoscere la pediculosi sono: arrossamento cutaneo e prurito. Per combatterla, si possono utilizzare polveri, mousse, gel e shampoo, che sarà il medico a prescrivere.

I passaggi per eliminare i pidocchi

Innanzitutto bisogna individuare la zona colpita, ispezionando il cuoio capelluto con un pettinino a denti strettissimi. Se i pidocchi possono essere facilmente rimossi, le uova no, perché sono attaccate al capello attraverso una sostanza adesiva.

Bisogna, dunque, utilizzare il prodotto anti-pidocchi, metterlo sulla zona, lasciarlo agire e dopo il trattamento usare nuovamente il pettinino per rimuovere pidocchi e uova.

In seguito è importante disinfettare ogni cosa, in particolar modo abiti e biancheria e qualsiasi altro oggetto che sia stato a contatto con l’infestato. Gli accessori per capelli potete metterli in ammollo in una soluzione di acqua bollente e sapone.

Ripetere il trattamento secondo quanto riportato sul foglietto illustrativo.

Falsi miti

Quando si parla di pidocchi, in molti hanno dimostrato di avere delle convinzioni del tutto errate. Ecco quali: