Come avere capelli mossi e voluminosi al risveglio: trucchi salva-chioma

A volte non serve fare la piega, sprecando tempo e a volte anche denaro. Si possono ottenere capelli mossi, con boccoli elastici e onde naturali con alcuni semplici consigli fai da te, da applicare la notte. Esattamente, la notte, quando siete nel vostro letto beatamente a dormire, a meno che non soffriate di insonnia.

Svegliarsi coi capelli perfetti è ciò che sognano in tanti. Vediamo come fare per averli bellissimi al risveglio.

Trucchi da utilizzare a letto

Innanzitutto scegli una federa in seta, perché riduce attrito evitando di danneggiare ogni singolo capello. Utilizzare i bigodini la notte è una buona soluzione per svegliarsi coi capelli perfettamente in piega, che potrete anche districare un po’ con un pettine con denti larghi.

Acconciature notturne salva-chioma

Fare uno chignon subito dopo aver lavato i capelli. Dopo una bella domita, bisognerà semplicemente sciogliere il tutto e scoprire un’acconciatura da urlo. In alternativa è possibile fare delle trecce utilizzando una bandana, per ritrovarsi con onde belle ed elastiche. Se si desidera un effetto “da spiaggia” alle trecce si possono alternare delle treccine più strette.

Inoltre, per avere capelli sani e in forma, bisogna utilizzare sempre i prodotti giusti e professionali per prendersene cura.

