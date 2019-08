È vero che il bicarbonato aiuta a dimagrire?

Aiuta a pulire casa, a depurarsi ma anche a perdere peso? Vediamo se è vero che il bicarbonato fa dimagrire, aiuta a snellire la propria forma fisica semplicemente e senza sforzi o se c’è altro dietro da scoprire e sapere, per non lasciarsi abbindolare da false speranze e promesse facili.

Il bicarbonato di sodio ha numerose proprietà e, dunque, offre tantissimi benefici. Si può utilizzare in casa per sbiancare il bucato, per pulire frigorifero e lavastoviglie, per depurare le verdure e la frutta. È un ottimo alleato dopo pasti pesanti, perché aiuta a digerire. E, proprio per via di questa “depurazione”, sembra agire anche sul fisico, sulla forma fisica, in particolar modo sulla pancia gonfia. Cerchiamo però di fare chiarezza e capire se il bicarbonato aiuta davvero a dimagrire.

Bicarbonato per dimagrire: come si usa?

Chi dice che il bicarbonato fa dimagrire, ne consiglia l’assunzione a digiuno, la mattina appena svegli, in acqua tiepida con limone. Basta un cucchiaino di questa “polvere magica” per beneficiare di effetti unici e inimitabili. In questo modo si depurerà e ripulirà l’organismo, sgonfiandolo e favorendo la perdita di liquidi.

Attenzione, però, si parla di perdita di liquidi non di peso. Se assunto correttamente, senza eccessi ma con regolarità, il bicarbonato può rivelarsi un valido alleato per sgonfiare la pancia, sentirsi più leggeri e depurati, ma di per sé non fa perdere peso, perché non agisce sulla massa grassa.

Se volete dimagrire, fareste bene a seguire una dieta sana ed equilibrata, all’interno della quale potete inserire anche il bicarbonato di sodio, e fare tanto movimento!