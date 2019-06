I 6 migliori abiti da cerimonia estivi da non perdere

Chi ha ricevuto un invito a un matrimonio, sicuramente è in cerca dei nuovi abiti da cerimonia estate 2019 più adatti al proprio gusto, e non solo. Quando si sceglie il vestito perfetto, bisogna tener conto di vari fattori: se sta bene col proprio fisico, se il colore è adeguato, se il tessuto è adatto, se la lunghezza è giusta, se il prezzo è in linea col budget prefissato e come abbinarlo.

Queste sono tante variabili di cui tener conto, quindi per facilitarvi nella scelta, vi suggeriamo quali sono gli abiti da cerimonia estivi 2019 per essere bellissime!

Abiti da cerimonia per battesimi, comunioni e cresime

Tra le cerimonie considerate minori troviamo battesimi, comunioni e cresime. Cosa conviene indossare? Sicuramente un vestito estivo pastello, ricamato con leggerezza, che abbia forme femminili e bon ton al tempo stesso. Per questo vi consigliamo un abito pastello sciancrato in pizzo lilla dai richiami vintage. Questo modello è disponibile anche in tanti altri colori chiari e scuri, delicati o intensi.

Sempre per questi eventi, potete scegliere un abito da cerimonia con pantaloni, quindi una tuta lunga a palazzo. Il jumpsuit dress che abbiamo scelto per voi ha uno stile estremamente semplice e raffinato al tempo stesso, è smanicato e presenta una cintura in tessuto tono su tono. Potete abbinarlo a ciò che preferite, purché non esageriate!

Abito da invitata a un matrimonio di giorno

Se avete ricevuto un invito a un matrimonio di giorno, scegliete un vestito elegantissimo ma dai toni chiari e magari caratterizzato da qualche stampa stagionale. Da preferire, tra le tante, quella floreale. Noi vi proponiamo un vestito da cerimonia lungo rosa e nero con fiori, coppe imbottite e nastri treccia.

Abito elegante per matrimonio di sera

Per la sera, invece, potete osare con qualcosa di più raffinato e ricercato, un vestito con accenni brillanti o con inserti in satin. In questo caso ecco un bel vestito semplice e scivolato in chiffon con fusciacca in raso rosa e scollatura a cuore.

Vestito elegante per cocktail party

Cocktail party in vista? Potete allora uscire fuori dai soliti schemi e preferire qualcosa di casual ma comunque femminile. La nostra proposta è un abito nero con fiori, maniche a tre quarti, fiocchetti e trasparenze.

Abiti eleganti per serate di gala

Chi ha ricevuto un invito a una serata di gala potrà osare con qualcosa di più audace, come un vestito elegante con ricami, trasparente e balze. Tra i modelli più cool del momento, vi suggeriamo un abito da cerimonia bianco e nero con elementi in pizzo floreale, balze e spalline regolabili.

