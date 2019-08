Come preparare smoothie, frullati e frappè rinfrescanti per l’estate

Smoothie, frullati e frappè sono le bevande estive per eccellenza. Si possono realizzare in moltissimi modi e con ogni tipo di frutta di stagione e di verdura fresca.

Vi illustriamo 5 ricette facilissime da realizzare in casa questa estate ma prima vediamo qual è la differenza tra smoothie, frullati e frappè.

Differenza tra smoothie, frullati e frappè

Sono piccole e sottili ma ci sono, ecco quali sono gli ingredienti e i dettagli che differenziano smoothie, frullati e frappè.

Smoothie. Si tratta di una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura. A differenza delle altre è la più leggera, perché non prevede l’aggiunta di latte o altri ingredienti. Una volta realizzato con il mix dei frutta, meglio se matura, e verdura, si presenta come una purea densa, perché priva di liquidi, se non quelli rilasciati dagli stessi ingredienti.

Frullati. Come gli smoothie ma con aggiunta di latte, yogurt o gelato. Sono indubbiamente più gustosi ma anche più calorici!

Frappè. Come i frappé ma con aggiunta di ghiaccio tritato.

5 ricette facili e fresche per l’estate

Smoothie al mango

È leggero, ricco di vitamine e disintossicante. Ingredienti:

2 bicchieri di mango tagliato a cubetti

1 bicchiere di succo di carota fresco

1 bicchiere di succo d’arancia fresco

Foglie fresche di menta, basilico o dragoncello

Versare nel frullatore le foglie triturate delle erbe aromatiche, aggiungere cubetti di mango, succo d’arancia e succo di carota. Infine frullare tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa.

Smoothie all'anguria

Una bevanda estiva light per l’estate. Ingredienti:

300 gr di anguria

200 ml di succo di mela

1 manciata di mirtilli

2 palline di sorbetto al limone

Mettere nel frullatore l’anguria, quasi tutti i mirtilli e il succo di mela e frullare alla massima potenza. Servire lo smoothie con una pallina di sorbetto o 2 fettine di limone per bicchiere. I restanti mirtilli servono per guarnire la bevanda.

Frullato all’avocado e basilico

Un frullato con proprietà ricostituenti. Ingredienti:

1 avocado maturo

1 bicchiere di latte di riso

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di zucchero di canna integrale

Frullare la polpa dell’avocado con foglie di basilico fresco, latte di riso, succo di limone e zucchero di canna.

Frullato vaniglia e lamponi

Un gusto dolcissimo e delizioso. Ingredienti:

3 banane mature

2 cestini di lamponi

50 cl di latte scremato

1 cucchiaino di vaniglia liquida

Mezzo limone

Sbucciare e tagliare a fettine le banane e metterle nel frullatore insieme a limone e lamponi. Aggiungere il latte e la vaniglia, frullare per qualche secondo così da ottenere una bevanda schiumosa.

Frappè alla nutella

Per chi ha voglia di peccare di gola. Ingredienti:

70 grammi di gelato al cioccolato

200 ml di latte parzialmente scremato freddo

20 grammi di nutella

Frullare il gelato al cioccolato con il latte freddo, la nutella e aggiungere del ghiaccio spezzettato.