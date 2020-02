I 7 benefici della quinoa, a dir poco sottovalutati

Cereale senza glutine, quindi adatto per i celiaci, la quinoa vanta numerose proprietà e apporta tantissimi benefici al nostro corpo. Non tutti sanno che è una grande fonte di proteine, sali minerali e fibre ed è consigliatissima per gli sportivi.

È la miglior soluzione che probabilmente possiamo trovare alla classica pasta. Difatti, la quinoa contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali necessario per il funzionamento corretto del nostro organismo e la giusta dose di proteine e carboidrati.

I 7 benefici della quinoa

Spesso sottovalutata, poco considerata se non se ne conoscono le caratteristiche e il sapore, la quinoa vanta proprietà eccellenti capaci di apportare non pochi benefici. Eccone 7: