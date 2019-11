In Comune il convegno "Dalla prevenzione ambientale alla sicurezza alimentare"

Il convegno "Dalla prevenzione ambientale alla sicurezza alimentare" è stato organizzato dall'associazione Isa per venerdì 29 novembre. Modera il giornalista Paolo Castignani. Tra i relatori:

Spiega Cianchetti:

"Gli argomenti che svilupperemo nel nostro convegno sono di estrema attualità e li abbiamo volutamente scelti perché c'è, ed è scientificamente dimostrato, un connubio tra inquinamento e malattie. L'ltalia è tra le nazioni più virtuose della Comunità Europea per quanto riguarda i controlli e la qualità dei prodotti alimentari. Ma siamo altrettanto sicuri di ciò che ci arriva dall'estero? lnoltre siamo seriamente preoccupati dalle tante notizie che riempiono le cronache quotidiane riguardanti i sequestri disposti dalla magistratura in ambito alimentare, in aggiunta ai tanti siti inquinati e contaminati che vengono scoperti. I cittadini sono realmente tutelati? E come si possono difendere?".