Voglia di pizza? La ricetta per prepararla alta e gustosa a casa

Gli italiani adorano la pizza, il mondo intero ne è consapevole, ma sanno prepararla? Sappiamo bene che in questo periodo di piena emergenza Coronavirus riuscire a trovare un panetto di lievito di birra è davvero difficile, ma non è totalmente impossibile. Per questo motivo, se sabato sera – il giorno prescelto – avete voglia di pizza ma non potete andare in pizzeria, fatela da soli!

La ricetta della pizza è molto semplice, richiede pochi ingredienti e si può condire come si vuole. In realtà esistono varie versioni, ma quella che vi proponiamo qui è per ottenere un impasto base per una pizza alta e soffice, che non richiede l’uso dell’impastatrice o della planetaria.

Prima di cominciare

Due consigli per iniziare:

per preparare della pizza in teglia alta, soffice e senza un impasto, che richieda lunghi tempi di lievitazione, utilizzare il lievito di birra disidratato istantaneo, che si attiva aggiungendo 2 cucchiaini di zucchero; per un risultato perfetto, si può provare il metodo della doppia cottura, cuocendo la pizza in prima battuta per pochi minuti sulla piastra e poi nel forno ad altissima temperatura.

Ingredienti

500 g farina 00 oppure metà manitoba e metà 00

400 ml di acqua

3 gr di lievito di birra fresco o 1,5 gr di lievito di birra disidratato istantaneo

2 cucchiaini di zucchero

50 ml di olio di oliva

1 cucchiaino di sale

Procedimento

Preparare l’impasto unendo la farina manitoba con la farina 00 (in alternativa, solo la farina 00), aggiungere il lievito e mescolare il tutto.

In un'altra ciotola, che deve essere capiente e con i bordi abbastanza alti, versare l'acqua tiepida e aggiungere l'olio d'oliva, quindi mescolare e incorporare la farina una manciata alla volta. Una volta utilizzata metà della farina prevista, aggiungere un cucchiaio di sale, mescolare e finire di aggiungere la farina restante, sempre una manciata alla volta.

Al termine di questo procedimento si otterrà un impasto denso e appiccicoso: bisogna coprirlo con la pellicola e lasciarlo lievitare in luogo caldo fino al raddoppio del volume (circa 2 ore).

Trascorso il tempo di lievitazione, prendere una teglia 35x35 cm, oppure la placca del forno, e ungere con abbondante olio di oliva, poi versare l'impasto e, con le mani ancora unte di olio, allargarlo per distribuirlo su tutta la teglia.

Se si vuole preparare una pizza a base rossa, dopo aver aggiunto sale, olio e spezie a piacere, versare la salsa di pomodoro tiepida sull'impasto e lasciare lievitare ancora 10 minuti; in caso contrario aggiungere gli ingredienti scelti (la mozzarella va aggiunta solo a 5 minuti dalla fine della cottura) e infornare la pizza, che dovrà cuocere per circa 25 minuti a 210°C in forno statico o a 200°C in forno ventilato.