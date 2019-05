L’olio di arachidi è davvero utile per condire e friggere o fa male?

L’olio di oliva extravergine è un’eccellenza italiana, ma esistono tante altre tipologie di oli usati nel campo alimentare, come l’olio di arachidi. Lo conoscete? Lo usate? Sapete quali sono le sue proprietà e le controindicazioni?

Per stare bene, per prendersi cura di sé e non mettere a rischio il proprio benessere, è importante conoscere tutte le sfaccettature di ciò che si mangia ogni giorno. Per questo è doveroso sapere se, tra gli altri, l’olio di arachidi fa male alla salute o se è un valido alleato per condire gli alimenti e friggere. È giunto il momento di fare chiarezza una volta per tutte.

Come si produce l’olio di arachidi

Come è facile immaginare, l’olio di arachidi si ottiene attraverso l’estrazione dei semi della pianta Arachys hypogea L., la pressione o attraverso solventi chimici. L’olio di arachidi è impiegato nella produzione industriale di margarine e maionesi, per cui deve essere anche sottoposto a una parziale idrogenazione. In questo modo sarà meno fluido, ma dal processo di idrogenazione deriveranno gli acidi grassi trans, dannosi sui livelli ematici del colesterolo.

Olio di arachidi: le proprietà

L’olio di arachidi – se consumato con moderazione -è un valido aiuto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questo perché contiene vitamina E ed è un antiossidante naturale. La sua assunzione è consigliata agli individui che hanno valori di colesterolo normali.

L’olio di arachidi è molto grasso, ma è il secondo consigliato per condire gli alimenti, dopo ovviamente l’olio evo.

Grazie alla sua importante componente di acido oleico, l’olio di arachidi è particolarmente consigliato per friggere rispetto ad altri oli. Inoltre, è migliore di altri oli vegetali perché ha un sapore delicato e un prezzo decisamente basso.

L’olio di arachidi conta circa 900 calorie ogni 100 grammi e il suo punto di fumo è a 230°.

L’olio di arachidi fa bene o male?

Fa bene! Dopo l’olio di oliva è considerato il migliori olio buono. Potete, quindi, utilizzarlo con moderazione a patto che non abbiate il colesterolo alto o non siate allergici alle arachidi.