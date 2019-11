Melograno: tutte le proprietà e i benefici del frutto autunnale

Il melograno – melagrana o mela granata – è il tipico frutto della stagione autunnale, che ha numerose proprietà e numerosissimi benefici. Lo mangiate? Siete soliti consumarlo in questo periodo? Se la risposta è affermativa, fate bene; ma se è negativa, dovreste sicuramente rivedere la vostra routine alimentare autunnale.

Questo perché il melograno, oltre a essere simbolo di prosperità, è anche un frutto dai tanti benefici.

Da dove arriva il melograno?

Innanzitutto dobbiamo specificare un problema legato al termine: melograno è il nome dell’albero mentre la melagrana è il frutto. Detto ciò, lo conosciamo tutti come melograno, al maschile.

La pianta appartiene alla famiglia delle Lytharaceae, inizialmente era originaria dell’area tra India e Cina ma nei millenni si è adattata a vari climi, tra cui anche quello del Mediterraneo.

Il frutto si presenta con una scorza rossa, con accenni di verde, e un interno composto da tanti arilli rossi e succosi.

Proprio a questa sua particolare “conformazione” si deve il suo nome in latino malum granatum e il significato è mela con semi.

Melograno: calorie

Ogni 100 grammi di melograno si devono calcolare 70 kcal.

Le proprietà del melograno

Il melograno è molto noto per essere ricco di proprietà antiossidanti, il che lo rendono uno degli ingredienti migliori nei cosmetici anti-aging. È anche ricco di vitamina C e fenoli, come acido gallico, granatina, punicacorteina, punicafolina, punicalina, delfinidina ed altri ellagitannini particolarmente attivi contro i radicali liberi.

È anche ricco di vitamina K, importantissima per i bambini, B, A ed E.

Il melograno è considerato un alleato contro il cancro al seno. Tutto merito dell’acido punico, particolarmente presente in questo frutto.

I benefici del melograno

Il frutto del melograno possiede numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. È utile contro l’influenza e aiuta anche le donne in menopausa alle prese con i problemi derivati da questo status.

È considerato inoltre un valido aiuto per intestino, cuore, sangue e cartilagini.

Tra le della mela granata troviamo anche:

antiossidante;

antitumorale;

anticoagulante;

antidiarroico;

astringente;

gastroprotettivo;

idratante;

antimicrobico;

antimicotico;

antibatterico;

vermifugo;

vasoprotettore.

Avete capito perché è importante consumarlo quotidianamente?