Fave: proprietà e benefici

Protagoniste delle tavole abruzzesi, da mangiare insieme al pane unto, le fave sono legumi appartenenti alla famiglia delle Fabaceae. Rappresentano un’ottima fonte di proteine, fibre e carboidrati ma sono povere di grassi. Motivo per cui le fave possono essere inserite all’interno dei una dieta ipocalorica. Inoltre, presentano un basso contenuto di colesterolo e un indice glicemico ridotto. Sono considerate, infatti, antitumorali, antidiabetici e in grado di contrastare l'obesità.

Proprietà delle fave

Le fave hanno tante proprietà da scoprire per capire quanto sono importanti per la nostra alimentazione e, ancor di più, per la salute.