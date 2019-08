Tutti i benefici dell’avocado

L’avocado è un frutto esotico originario dell’America Latina ed è considerato un alimento ricco di proprietà nutrizionali davvero uniche. No, non è solamente un cibo all’ultima moda per pochi, ma un vero superfood, che vale la pena conoscere. E mangiare!

I benefici dell’avocado

È tra i frutti più calorici, ma oltre alle calorie, l’avocado è un’ottima fonte di calcio, fibre, potassio e grassi buoni. È utile per combattere colesterolo e diabete e favorisce la digestione e il transito intestinale. È inoltre ricco di moltissime vitamine, ovvero A, D, E K e B. Contiene anche moltissimo acido folico, quindi è consigliatissimo per le donne incinte e per i bambini.

Assumere avocado, se non si hanno problemi di peso, è assolutamente consigliato. Tuttavia se state seguendo una dieta dimagrante o ingrassate facilmente, è meglio evitare o ridurre l’assunzione. Per questo motivo l’avocado non rientra nella classica dieta mediterranea.

L’avocado fa bene alla propria bellezza

È utilizzato in cosmesi per le sue proprietà e soprattutto perché è ricco di grassi. Infatti può essere un valido aiuto contro la pelle secca e i capelli sfibrati. Ecco un uso alternativo dell’avocado che vi consigliamo.

Maschera ristrutturante per capelli all’avocado fai da te

Ingredienti:

mezzo avocado maturo

2 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiai di olio di jojoba (reperibile in erboristeria)

Bisogna sbucciare e tagliare a pezzetti l'avocado, schiacciarlo con una forchetta oppure frullarlo, unirlo alla polpa olio di oliva e olio di jojoba e mescolare il tutto. Applicare la maschera sui capelli asciutti prima dello shampoo, oppure sotto la doccia sui capelli umidi, lasciar agire per 15 minuti e risciacquare abbondantemente

Dove trovare prodotti a base di avocado a Pescara

Per mangiare questo superfood tropicale, potete recarvi nelle frutterie di Pescara più fornite, specializzate non solo in prodotti a km 0 ma anche nella commercializzazione di sapori esotici. Per trovare i migliori prodotti di bellezza a base di avocado, vi consigliamo di recarvi nei negozi specializzati in ecobiocosmesi.