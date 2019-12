I mille benefici delle arance che devi assolutamente conoscere

Anche se c’è chi pensa che siano frutti, le arance sono agrumi invernali, che si possono mangiare in tanti modi e che, soprattutto, vantano numerosissime proprietà per la salute. Sono amatissime dagli italiani e in questo periodo dell’anno sono presenti sulle tavole e nelle dispense della maggior parte dei nostri connazionali. Questo perché sono buone, soprattutto le arance dolci – differenti dalle amare e dalle rosse di Sicilia – e perché hanno tanti benefici.

Vediamo quali sono per comprendere, una volta per tutte, perché è importante mangiare arance quotidianamente.

Proprietà

La più nota proprietà delle arance è che contengono vitamina C, essenziale per il nostro organismo. Infatti aiuta a prevenire raffreddori e, in genere, i principali malanni di stagione. La vitamina C è un’importante alleata del sistema immunitario. Inoltre le arance vantano proprietà anti-cancro, in particolar modo ne contrastano alcuni tipi, come a polmoni, pelle, seno, stomaco e colon.

Oltre alla vitamina C, le arance sono ricche di potassio, che migliora la circolazione sanguigna. Questi sgrumi hanno importanti proprietà anti-ossidanti, favoriscono il transito intestinale contrando la stitichezza per via delle fibre, sono ricche di carotenoidi, che proteggono la vista, e migliorano anche l’assorbimento del ferro.

In 100 grammi di arance troviamo 47 calorie circa.

Modi per mangiare le arance

Le arance si possono mangiare esattamente come si fa con una mela o un kiwi e possono essere spremute, per assaporarne il succo. Ci sono, tuttavia, altri modi per mangiare le arance; ad esempio all’interno di un’insalata, gustando una marmellata o una crema o preparando una macedonia.

Acquista su ShopToday le arance di Ribera a prezzi scontati del 40%