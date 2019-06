Meteo: ancora caldo con possibili temporali nel Pescarese ed in Abruzzo, le previsioni

Ancora caldo e tempo relativamente stabile su gran parte dell'Abruzzo e del Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org indicano per la giornata di oggi 11 giugno cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con quale annuvolamento e possibili brevi ed isolati temporali solo nelle ore pomeridiane sui rilievi e nelle zone collinari.

Dalla serata la nuovolosità residua, composta per lo più da sabbia e polvere, dovrebbe attenuarsi e per la giornata di domani 12 giugno sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature invece tenderanno ancora ad aumentare con punte, nelle valli e sul versante adriatico, di oltre 34 36 gradi per quanto riguarda le massime. Nessuna sostanziale novità anche per i prossimi giorni mentre a partire da domenica potrebbe esserci un primo cambiamento con il calo delle temperature e l'arrivo di correnti più fresche.