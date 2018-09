Ztl in via Regina Margherita, sanzioni a partire dal 29 settembre: ecco come evitarle

Ci sarò tempo fino al prossimo 29 settembre per evitare le sanzioni nella Ztl (zona a traffico limitato) ambientale di via Regina Margherita a Pescara e per questa ragione il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore Gianni Teodoro invitano i cittadini a richiedere i pemessi.

Nella strada sono attive da fine luglio le telecamere all'angolo con via Leopoldo Muzii e in via De Amicis all'angolo con via Regina Elena. Il Comune ha attivato i varchi dalle ore 16 alle ore 20 tutti sabati e domeniche e giorni festivi, ad esclusione del periodo natalizio fra l’8 dicembre e il 6 gennaio.

Per questo motivo hanno libero accesso solo i mezzi autorizzati ovvero quelli dei residenti. Per gli altri previste le sanzioni.

Dopo 60 giorni di sperimentazione, dal 29 settembre scatteranno le sanzioni per chi non è in regola.

Chi non lo fosse è invitato a farlo scaricando un modulo che abbiamo predisposto per le domande, disponibile sul sito della Polizia Municipale cliccando QUI.

La richiesta, corredata da un documento d’identità e dal libretto di circolazione, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pescara.it, o portata all’Ufficio Protocollo di Palazzo di Città la mattina dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e il pomeriggio del martedì e giovedì con orario 15-17, oppure portandolo al comando di polizia municipale dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.