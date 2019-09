"Ztl non attiva", aggiornati i pannelli Led in centro a Pescara

Da questa mattina, giovedì 12 settembre, sono stati adeguati alle previsioni di legge le scritte presenti sui pannelli posizioneti all'ingresso della Ztl in centro a Pescara.

Come fa sapere l'assessore alla Mobilità e al Traffico, Luigi Albore Mascia si «mette la parola fine alla confusione che nella nostra città, come in tutta Italia, ha portato all'emissione di una gran quantità di verbali di violazione spesso con relativo ricorso da parte dei cittadini».

Da oggi, sui tredici pannelli, compare la scritta "Ztl attiva" o "Ztl non attiva".

Questo quanto spiega Albore Mascia:

«In questo modo i segnali luminosi, che sono l'elemento a cui gli automobilisti visivamente si affidano forniscono un'indicazione incontestabile a garanzia naturalmente di tutti gli utenti della strada, dei residenti e degli esercizi commerciali».

Particolari problemi erano stati rilevati al varco della Ztl ambientale di viale Regina Margherita che è attivo solamente nei pomeriggi del fine settimana dalle ore 17 alle 20. Con una recente ordinanza l'amministrazione ha infatti lievemente limato i tempi (in precedenza l'orario era 16-20). Va ricordato inoltre che nelle Ztl 1 e 2 è consentito l'accesso, limitato ai 20 minuti, per carico e scarico di materiali e altre necessità ogni giorno dalle 6 alle 9, dalle 13 alle 16 e dalle 21 alle 22.