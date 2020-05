Ztl, dal 3 giugno verranno ripristinati i varchi: orari e modalità d'accesso

A partire dal 3 giugno saranno riattivati tutti i varchi delle Ztl della città di Pescara. Lo ha ricordato il Comune, aggiungendo che il sindaco ha disposto la revoca degli effetti dell'ordinanza del 13 marzo scorso con il ripristino delle normali condizioni di circolazione. Quindi ci sarà:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

la ripresa del funzionamento di tutti i varchi, ad esclusione della Ztl3 ambientale, e nelle Ztl 1 e Ztl 2 sarà autorizzato il transito per attività di carico/scarico, con mezzi fino a 35 quintali e la sosta con disco orario per max 30 min, senza necessità di contrassegno, né di iscrizione nella lista bianca, dalle ore 06:00 alle ore 09:00, dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 22:00

nella Ztl4 consentito il transito per attività di carico e scarico con mezzi fino a 35 quintali e sosta con disco orario per 30 minuti senza contrassegno e lista bianca, dalle ore 06:00 alle ore 09:00, e dalle 13:00 alle 16:00

Dal 6 giugno, invece, ci sarà la ripresa della Ztl3 ambientale il sabato e la domenica ed i festivi dalle 17 alle 20. Inoltre, sono state prorogate fino al 30 giugno le autorizzazioni per i residenti delle zone a disco orario, ossia pass grigio e le autorizzazioni rilasciate per aree pedonali e Ztl con scadenza dal 12 marzo al 31 maggio. Prorogata fino al 30 giugno la validità dei contrassegni per disabili in scadenza dal 12 marzo al 31 maggio.