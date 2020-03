Zeppole di San Giuseppe donate all'ospedale civile di Pescara [FOTO]

Oltre 300 zeppole di San Giuseppe sono state donate all'ospedale civile di Pescara. A darle gratuitamente al nosocomio è stato il bar-pasticceria Fabrizio Pineta di via Plauto, che ha anche donato un vassoio di bignè confezionato ad hoc per formare la scritta ‘Grazie a Voi’.

La notizia è stata ufficializzata dal consigliere Armando Foschi, che ha così commentato:

“È un piccolo grande gesto per far sentire meno soli i nostri medici e sanitari chiusi in ospedale, che vedono giorni trascorrere tutti uguali, dentro delle tute a schermo totale, per curare i propri pazienti, e che probabilmente da giorni non vedono i propri familiari e i propri figli. Oggi, grazie all’omaggio di un’impresa del territorio, abbiamo permesso anche a quei sanitari di celebrare una ricorrenza molto sentita per ringraziarli dell’impegno quotidiano. Da parte dell’amministrazione il ringraziamento ai titolari del Bar Fabrizio e a tutte le piccole imprese del territorio che ogni giorno ci testimoniano il lato bello e sano di Pescara”.