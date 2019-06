Wset, a Pescara la certificazione in inglese più prestigiosa per i professionisti del vino

Da questo mese sono stati attivati a Pescara i primi due livelli del percorso formativo del Wine and Spirits Educational Trust (Wset), Ente britannico di fama mondiale che si occupa della formazione di professionisti e appassionati di vino, liquori e sakè.

Rilascia una certificazione ritenuta quasi indispensabile per attestare la conoscenza del vino e dei mercati in lingua inglese. I primi due livelli del corso sono attivi nella nostra città a cura della WinePro Academy nella British School di viale Pindaro.

La formazione Wset prevede il percorso frontale oppure online. I corsi, articolati in giorni consecutivi e con full immersion, comprendono materiale didattico, sessioni di degustazioni guidate e l’esame al termine della formazione. Tutti i docenti sono certificati WSET e hanno maturato esperienze in ambito internazionale.

Le certificazioni Wset costituiscono prerequisito per chi ambisce a diventare Master of Wine o più semplicemente desidera inserirsi nelle aziende enologiche e ricettive di calibro internazionale. Inoltre diventano un elemento distintivo e qualitativo per gli operatoti del settore vitivinicolo in generale.

Sono prossimi i termini di scadenza per l’iscrizione dei corsi in partenza a luglio. Informazioni su www.wineproacademypescara.it.