Writer, arriva la svolta dal consiglio comunale: ok a spazi per la Street Art

Dare spazio e dignità ai writer ed agli artisti di strada permettendo loro di realizzare disegni ed opere su mura ed aree autorizzate dal Comune. E' stato approvato dal consiglio comunale il regolamento per la promozione della Street Art e Writing. Uno strumento fondamentale per riuscire a valorizzare questo genere di attività troppo spesso ghettizzata e finita al centro di polemiche in quanto spesso la linea di confine fra vandalismo ed arte è molto sottile.

I consiglieri Santroni e Martelli sottolineano come il percorso per arrivare al regolamento sia partito grazie alla consigliera di quartiere Lucia Zappacosta, e prevede regole precise per disegni urales, scritte di qualunque genere effettuate con qualunque tecnica grafica (pittura, spray, sticker, poster, etc) su beni di proprietà comunale (muri di edifici, recinzioni, sottopassi, viadotti). Le aree saranno proposte dall'assaessorato alle Politiche Giovanili ed il Servizio Patrimonio alla giunta che approverà la relativa delibera. Potranno essere scelte anche aree private se i proprietari autorizzeranno l'opera.

Sono tre le tipologie di muri identificate dal documento: gli spazi “Hall of Fame” (muri palestra) sono muri di grandi dimensioni solitamente posizionati in zone più periferiche con l'obiettivo di riqualificare le zone degradate della città e favorire lo scambio di esperienza tra i giovani "writers"; gli spazi personali, più piccoli finalizzati alla connotazione del fenomeno dell'arte urbana, rivalutandola dal punto di vista estetico, artistico e culturale.