"Vorrei averti qui", il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Il cantante pescarese Andrea Pimpini non si ferma e, dopo il successo avuto su Spotify con un aumento degli ascolti del 70%, pubblica il videoclip di “Vorrei averti qui”. Il singolo è in rotazione radiofonica da oggi ed è il terzo estratto dell'album di inediti “Lacrima”, uscito lo scorso 6 dicembre. "Vorrei averti qui", che segue “Ti amo per davvero” e “Lacrima”, è l’unico brano d’amore presente nel disco a riguardare Andrea da vicino:

“Una volta - racconta Andrea - ho conosciuto una ragazza simpaticissima. La prima cosa che ho notato è stato il suo sorriso. Così la sera, dopo essere tornato a casa, ho scritto 'Vorrei averti qui'... È l'unica canzone d'amore presente nel disco che mi riguarda da vicino”.

“Vorrei averti qui” è il sesto videoclip che è possibile trovare sul canale Youtube di Andrea Pimpini: