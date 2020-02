Confermato il volo in partenza da Pescara per i Caraibi: niente stop per i passeggeri della crociera

Nessuno stop per il volo in partenza domani sabato 29 febbraio da Pescara per la crociera di otto giorni ai Caraibi. Lo ha fatto sapere la Saga, società che gestisce l'aeroporto di Pescara confermando anche tutti gli altri voli. La Saga aggiunge che la situazione all'aeroporto è tornata tranquilla nonostante l'allerta per il Coronavirus, grazie ai controlli capillari effettuati e le misure di prevenzione messe in campo già dallo scorso 6 febbraio.

Il volo messo a disposizione da Costa per i 300 passeggeri partirà alle 13,30 alla volta dei Caraibi, dove poi partirà la nave Costa Favolosa per un giro di otto giorni fra i posti più belli ed affascinanti fra la Repubblica Dominicana, le Isole Vergini ed Antille.