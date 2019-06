Aeroporto, inaugurato il nuovo volo Pescara Cagliari

Il 31 maggio scorso è stata inaugurata la nuova rotta dell'aeroporto di Pescara della compagnia Volotea con Cagliari, in Sardegna. Si tratta del volo bisettimanale che per tutto il periodo estivo, ogni lunedì e venerdì, collegherà le due città. Salgono a 3 le destinazioni coperte da Volotea considerando anche i voli con Catania e Palermo.

L'obiettivo, spiega Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe di Volote è quello di faf conoscere le due principali isole italiane agli abruzzesi e portare turismo nella nostra Regione.

Enrico Paolini pone l'accento sull'ottima possibilità offerta ai turisti che decidono di regalarsi una vacanza in Sardegna, con un volo rapido e diretto:

Dall’altra parte, per la nostra regione si tratta di una grande opportunità di incoming per portare in Abruzzo sempre più turisti e far conoscere le bellezze naturalistiche di questa terra, dal mare, la montagna, i parchi e tutte le nostre tipicità. Il tutto, a cominciare da un rinnovato Aeroporto, dove è possibile anche acquistare nell’area gate, prodotti tipici di qualità e, a breve, anche souvenir