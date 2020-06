Con il volo Pescara - Bergamo ripartono ufficialmente i collegamenti commerciali all'aeroporto d'Abruzzo

Riparte ufficialmente oggi 22 giugno l'attività operativa dei voli commerciali all'aeroporto di Pescara. Alle 18,30 infatti decollerà il volo della Ryanair Pescara - Bergamo Orio al Serio, il primo dopo il lockdown per il Coronavirus iniziato nel marzo scorso.

L'aeroporto si è nel frattempo adeguato con tutti i sistemi e dispositivi di sicurezza previsti dalla norma ministeriale per evitare il contagio da Covid, come la nuova segnaletica orizzontale e verticale per gestire al meglio il flusso degli utenti e passeggeri in transito, termoscanner per la misurazione della temperature corporea e dispenser igienizzanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che lo scalo pescarese è comunque rimasto sempre attivo per i voli d'emergenza, legati ad interventi di soccorso, delle forze dell'ordine ed anche per lo spostamento dei braccianti agricoli provenienti dal Marocco e destinati ai campi nel Fucino. Le altre destinazioni previste fino ad ora per l'estate 2020 sono: