Tutto pronto per il volo con crociera ai Caraibi in partenza da Pescara: date e dettagli

Tutto pronto all'aeroporto di Pescara per la partenza del volo della compagnia Costa per la crociera fra le isole ed i mari dei Caraibi. Appuntamento il 29 febbraio con la partenza dallo scalo pescarese verso "Le Perle del Caribe", per una crociera di 8 giorni a bordo della Costa Favolosa.

Il ritorno è previsto l'8 marzo. La partenza è fissata alle 11,50 a bordo di un volo charter messo a disposiziopne dalla Costa con oltre 300 passeggeri da Pescara, per raggiungere il porto d'imbarco Pointe a Pitre, a Guadalupa nelle Antille. Da qui, la Costa Favolosa salperà per far tappa in Repubblica Dominicana, Isole Vergini ed Antille. La Saga fa sapere che c'è massima tranquillità per la questione del Coronavirus: