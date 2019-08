Volo Bergamo - Pescara cancellato, la replica della Sacbo

La società Sacbo che gestisce l'aeroporto di Milano Bergamo, interviene in merito alla vicenda della cancellazione del volo Bergamo - Pescara con i passeggeri che sono stati costretti a raggiungere la nostra città in bus:

"L’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi nella serata del 6 agosto ha creato comprensibile disagio ai passeggeri diretti a Pescara. SACBO ricorda che il personale aeroportuale segue costantemente l’evoluzione dei voli in programma, garantendo l’assistenza a chi è in attesa del volo e operando secondo le indicazioni fornite dalle compagnie aeree. Nel caso specifico, dopo la comunicazione di cancellazione del volo i passeggeri sono stati informati immediatamente dell’opportunità di optare per il trasferimento in bus, in assenza di altre possibilità di riprotezione nei giorni a venire. Particolare attenzione, come sempre, è stata data a famiglie con bambini e anziani, fatti accomodare sul primo bus"