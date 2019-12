Partito il secondo volo per la crociera Costa a Dubai

È partito questa mattina, poco dopo le 8.40, il volo organizzato da Costa Crociere in collaborazione con l'aeroporto d'Abruzzo per consentire ai passeggeri di raggiungere agevolmente gli Emirati Arabi.

Il collegamento aereo, che atterrerà oggi pomeriggio ad Abu Dhabi, è incluso nel servizio Fly&Cruise, che per prima Costa ha proposto ai suoi ospiti, offrendo loro l’opportunità di raggiungere comodamente il porto d'imbarco di Dubai partendo dall’aeroporto d’Abruzzo tramite un volo charter dedicato. Il ritorno a Pescara è previsto nella serata del 4 gennaio.

Si tratta del secondo volo per Dubai dopo quello decollato a inizio dicembre, per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Diadema negli Emirati Arabi e Oman. Tra le tappe in programma c'è anche Doha. Il 29 febbraio 2020, invece, sarà la volta del volo verso i Caraibi, destinazione Pointe a Pitre, per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Favolosa.

ITINERARIO EMIRATI ARABI E OMAN

La crociera di Costa Diadema di 7 giorni partirà da Dubai. Costa Diadema salperà poi alla volta di Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman dal grande patrimonio storico e culturale. Dopo un giorno di navigazione gli ospiti giungeranno a Doha, Qatar, dove potranno ammirare il caratteristico Suq e la Moschea del Fanar. Sarà poi la volta di Abu Dhabi, dove gli ospiti avranno a disposizione due giorni di sosta in porto così da poter meglio scoprire tutto il fascino magico e i tesori della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Costa Diadema farà poi ritorno a Dubai

Questo quanto spiegato da Giovanni Genovese, Area Manager Sud Italia di Costa Crociere: