Conto alla rovescia per il volo da Pescara verso la crociera Costa nei Caraibi

Dopo il successo dei due voli organizzati da Costa Crociere in collaborazione con l'aeroporto d'Abruzzo per consentire ai passeggeri di raggiungere agevolmente gli Emirati Arabi, si replicherà il prossimo 29 febbraio, alle ore 11.50, facendo rotta verso i Caraibi per la crociera di 8 giorni "Le perle del Caribe" tra Repubblica Dominicana, Isole Vergini e Antille a bordo di Costa Favolosa.

Il collegamento è incluso nel servizio Fly&Cruise, che per prima Costa ha proposto ai suoi ospiti, offrendo loro l’opportunità di raggiungere comodamente il porto d'imbarco di Pointe a Pitre partendo dall’aeroporto d’Abruzzo tramite un volo charter dedicato. Il ritorno a Pescara è previsto l'8 marzo, alle ore 10.

ITINERARIO LE PERLE DEL CARIBE

Costa Favolosa salperà da Pointe a Pitre, Guadalupa, nelle Antille. Dopo un giorno di navigazione gli ospiti arriveranno a La Romana, dove potranno godere delle varie opportunità offerte dalla sosta di due giorni. Costa Favolosa giungerà poi nel paradiso tropicale dell’Isola Catalina. Terza tappa di questo viaggio alla scoperta dei Caraibi è St. Maarten, dove gli ospiti troveranno relax assoluto e meravigliosi paesaggi, oltre che la “movida” notturna più rinomata dei Caraibi. Gli ospiti arriveranno poi ad Antigua; uno spettacolo di danze caraibiche, un emozionante tramonto in riva al mare, sono solo alcune delle fantastiche esperienze che gli ospiti Costa potranno vivere in questa destinazione unica. Infine Martinica, con la sua vegetazione lussureggiante e le bianche spiagge. L’itinerario prevede poi il ritorno a Pointe a Pitre, Guadalupa

Questo quanto spiegato da Giovanni Genovese, Area Manager Sud Italia di Costa Crociere: