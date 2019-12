Tre voli con 500 passeggeri dirottati sull'aeroporto di Pescara da Bari per nebbia

Tre voli con un totale di 500 passeggeri dirottati sull'aeroporto d'Abruzzo di Pescara tra il pomeriggio e la serata di ieri, venerdì 6 dicembre.

I tre aerei sono stati fatti atterrare nello scalo pescarese per i problemi di visibilità causati dalla nebbia nell'aeroporto di Bari.

Due voli, provenienti da Dusseldorf e Francoforte Hahn e diretti nel capoluogo pugliese, erano già stati dirottati sul "Pasquale Liberi" nella mattinata di ieri.

Gli altri 3 voli, 2 della compagnia aerea Ryanair e uno della Easyjet erano invece partiti da Bergamo, Budapest e Roma Fiumicino. Un totale di 500 passeggeri per i quali sono stati attivati gli autobus sostitutivi. Lavoro extra, vista l'emergenza, per la Saga che, come fa sapere il presidente Enrico Paolini, ha dovuto richiamare in servizio alcuni addetti di riposo o in ferie.