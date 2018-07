"Vola Vola": Il Vate sfida Achille, la rivalità fra Pescara e Chieti diventa un videogioco per smartphone

Storie di tempi moderni. Oggi le guerre di campanile si fanno sul web, in maniera giocosa e goliardica. A poche ore dall'attivazione della app "Vola vola" sul sistema operativo Android, si registrano centinaia di download sugli smartphone e sui pc. Questo arcade game, frutto della genialità di Pietro "Piezaroth" Colantonio e dei suoi collaboratori della Vsure Studio di Chieti, è il primo di una lunga serie di videogiochi dedicati all'Abruzzo e alle sue tradizioni.

Il Vate contro Achille

Ad inaugurare questo filone è una singolare sfida Pescara-Chieti fra Gabriele D'Annunzio in groppa ad un delfino e il pelide Achille in sella ad un cinghiale. Lo scopo del gioco è conquistare la città rivale facendo attenzione agli ostacoli e alle imperizie durante il volo di attraversamento di un immaginario asse attrezzato. In pratica, l'utente può scegliere il personaggio rappresentativo dei due capoluoghi e attraverso comandi digitali raggiungere la destinazione finale. Il Vate dovrà evitare lungo la sua strada gli autovelox e le camomille giganti, mentre l'eroe della mitologia non dovrà farsi colpire da cozze e vongole volanti. Andando avanti di livello si potranno accumulare monete e arrosticini virtuali che serviranno per ottenere coupon e buoni acquisto sul circuito Amazon o presso alcune attività commerciali dell'area metropolitana.

Una startup per l'Abruzzo 2.0

Questo videogame si ispira al più famoso Flappy Bird e prossimamente sarà fruibile anche su Ios e I-phone. È lo stesso Creative Director della Vsure Studio a spiegare la nascita di questa originale trovata: " Tutto parte dal 2016 con la creazione del progetto "The LeGGend of ABBruzzo" che ci ha permesso di partecipare al bando regionale FIRA rivolto alle start up in ambito digitale. La nostra realtà - prosegue Pietro Colantonio - si è sviluppata rapidamente grazie anche al prezioso lavoro di Isabella Natoli, Siro Toracchio e dello sviluppatore Mattia D'Alleva, detto AntareOne.

Questo gioco, in via sperimentale, diventerà presto interattivo per permettere a tutti gli utenti di gareggiare fra loro". Va detto che il creatore di questa app è tra i più apprezzati professionisti nel campo delle nuove tecnologie d'arte e dei linguaggi multimediali e sta già lavorando ad una versione 3.0 con i trabocchi come campo di battaglia.

Il link per scaricare "Vola vola" è il seguente: bit.ly/vola-vola-press