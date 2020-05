99 abruzzesi interpretano "Viva la libertà" di Jovanotti [VIDEO]

99 abruzzesi interpretano "Viva la libertà" di Jovanotti. Il video è visibile da ieri sera, 4 maggio, sul canale YouTube di Avalon Formazione. È stato concepito come un inno per trasformare costruttivamente le emozioni impegnative di questo periodo da emergenza coronavirus.

Luciano D’Amore ha raccolto i contributi inviati in questi giorni dai partecipanti, montando il tutto in un filmato coinvolge donne, uomini e bambini. Ecco cosa si legge in una nota:

