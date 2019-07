Studente del Pescarese tra i finalisti del concorso internazionale di Airbus

C'è anche uno studente della provincia di Pescara nel team del Politecnico di Milano finalista al concorso internazionale Fly Your Ideas ideato da Airbus, la compagnia europea che progetta e costruisce aeroplani.

Tra i componenti del team Move-ex del Politecnico, insieme a Tommaso Cinelli, Mario Capo e Daniela Agachi c'è anche Vittorio Di Pietrantonio di Lettomanoppello.

La giuria di esperti accademici e del settore aerospaziale provenienti da Airbus e dalla International Space University di Strasburgo ha proclamato il team “Zero” Heroes, composto da studenti provenienti dalla Delft University of Technology (Olanda), vincitore della sesta edizione del concorso internazionale Fly Your Ideas. Il progetto presentato - un sistema di sensori senza batteria e wireless per gli aeromobili controllabile da remoto ha convinto la giuria che ha assegnato al team il primo premio di 25mila euro.

Il team Move-ez del Politecnico ha presentato Swan – Smart Wheelchair, un progetto che mira a rivoluzionare l'esperienza del trasporto aereo dei passeggeri a mobilità ridotta, rendendola più accessibile e agevole. Attraverso la tecnologia dell’Internet of Things, il team Move-ez ha sviluppato una innovativa poltrona per aeromobiliconvertibile in sedia a rotelle elettrica intelligente, che i passeggeri possono controllare autonomamente da smartphone tramite app e utilizzare dal check-in fino all’arrivo.

