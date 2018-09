Vittoria, Romina, Giada: gli amori vip delle bellezze di casa nostra

Quella vita soffocante di provincia che sta stretta a chi nutre ambizioni diverse. Chiacchiere di paese, malignità e nessun contatto con la hight-society e il mondo dello spettacolo. Meglio cambiare aria e frequentare luoghi e posti più mondani. E' ciò che hanno fatto tre splendide fanciulle nostrane, ambiziose ed emancipate. Tre storie completamente diverse fra loro, collegate soltanto dalle origini comuni delle protagoniste.

Vittoria Di Flavio, 26 anni di Penne, è una barlady che ha lavorato recentemente allo Zu Bar di Pescara ma che è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nelle grandi città dove ha costruito forti legami di amicizia con personaggi alla moda. Proprio durante una cena in un ristorante chic di Milano ha conosciuto Flavio Briatore, il manager entrato da poco nella lista degli scapoloni d'oro dopo la rottura con la sua fiamma Elisabetta Gregoraci. Da quell'incontro è nata la proposta di andare a lavorare nel suo locale di Porto Cervo ed oggi Vittoria è al Billionaire, sempre al fianco del suo pigmalione, follemente innamorato di lei. Briatore dunque ha già dimenticato l'influencer friulana Taylor Mega e, come riporta il settimanale "Oggi", porta avanti questa nuova storia d'amore senza più nascondersi davanti gli obbiettivi indiscreti dei fotografi.

La favola di Romina Pierdomenico, 25 anni di Vicoli, è ormai pubblica. Salita alla ribalta della cronaca rosa dopo il secondo posto ottenuto nella finalissima di Miss Italia 2012, vinta da Giusy Buscemi, è stata per diverso tempo un volto noto di "Uomini e Donne" per poi avventurarsi nel reality show "Temptation Island". Di lei si erano perse le tracce, ma all'improvviso eccola riapparire mano nella mano con un vip della tv. E' lui o non è lui ? Certo che è lui, Ezio Greggio, suo attuale convivente. I due hanno casa a Montecarlo e la loro relazione va a gonfie vele.

C'è poi un'altra pescarese che dall'Adriatico selvaggio è volata verso Hollywood. Si tratta di Giada Colagrande, 33 anni, attrice, regista e sceneggiatrice, sposata dal 2005 con il divo americano Willem Dafoe. L'incontro fatale è avvenuto sul set del film " Le avventure acquatiche di Steve Zissou". Insieme hanno prodotto "Before it had a name", candidato alla Mostra del Cinema di Venezia. La coppia è più che mai solida ed è consuetudine vederli insieme sul red carpet o passeggiare per le strade di Roma e New York.

Vittoria, Romina e Giada: da Pescara, con amore...