"La vita in diretta" in collegamento da Pescara sulla questione del Coronavirus, Federanziani espone un ironico cartello - FOTO

La trasmissione di Rai Uno "La vita in diretta" si è collegata nel pomeriggio di oggi con Pescara, da piazza Salotto in merito al tema del Coronavirus e degli anziani. Al collegamento ha partecipato una nutrita rappresentanza abruzzese di Federanziani Senior Italia, con l'inviata Flavia Marimpietri che ha interpellato i presenti sulla questione del trattamento riservato agli over 65 in merito alla questione del contagio e dei decessi che hanno interessato quasi esclusivamente persone anziane.

Esposto anche un ironico e simpatico cartello con la scritta: "Coronavirus stai attento se vieni qui t'infilziamo come un arrosticino. Gli anziani d'Abruzzo"

La presidente regionale di Federanziani ha aggiunto:

"Le persone contagiate vengono presentate come numeri da censire e non come individui. Una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro parenti. Non tutti gli anziani possono essere considerati dei moribondi. A Pescara, ad esempio, la comunità Il Germoglio gestisce due strutture in via Nenni e via Stradonetto dove quotidianamente vengono svolte diverse attività, in particolare terapie occupazionali''.

Nel corso del collegamento è stato messo in risalto lo spirito gioviale di tante persone che fanno parte della cosiddetta terza età. Fra coloro che sono intervenuti in trasmissione, anche alcuni esponenti della compagnia teatrale dialettale pescarese, formata da arzilli e giovanili nonni iscritti all'associazione.